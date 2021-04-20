Авиакомпании смогут получить компенсацию из-за ограничения полётов в Турцию

https://static.news.ru/photo/669c8b70-a1d6-11eb-bbaf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минтрансе РФ ведётся подготовка обоснования и проекта постановления о выплате компенсаций авиакомпаниям в связи с ограничением полётов в Турцию.

Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полёты в Турцию. <...> Также готовится соответствующий проект постановления правительства, — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

По сведениям агентства, недополученный доход лоукостера «Победа» из-за ситуации с полётами в Турцию составит свыше 500 млн рублей. В компании S7 Airlines отметили, что на компенсацию не рассчитывали, но будут на неё претендовать, если подобный механизм будет предложен властями.

Пассажирское авиасообщение с Турцией ограничено на период с 15 апреля по 1 июня. Причиной тому стала вспышка коронавируса в этой стране. Анкара и Москва договорились о снижении числа рейсов до двух в неделю. Из России регулярные рейсы в Турцию будут осуществляться «Аэрофлотом».

Ранее сообщалось, что в Российском союзе туриндустрии раскрыли сумму убытка от ограничения авиасообщения с Турцией. Она составляет по меньшей мере 5 млрд рублей. Участники рынка надеются, что после 1 июня эти потери будут компенсированы в результате открытия авиасообщения с другими странами.