Министр финансов дал советы, как правильно вести семейный бюджет

https://static.news.ru/photo/8be6ff24-8de4-11eb-aafc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов дал россиянам несколько рекомендаций по ведению семейного бюджета. В первую очередь, любой семье необходимо соизмерять свои потребности с возможностями.

Тратить надо, исходя из того, что есть, — это основной принцип, который присутствует в его семье, рассказал Силуанов.

Жить с принципом «авось там всё рассосётся» — так не получается в жизни. Всегда нужно соизмерять свои потребности со своими возможностями, — пояснил министр в интервью KP.RU.

Бюджет необходимо планировать, чтобы он не был дефицитным. Хорошо ко всему этому иметь «подушку безопасности», считает глава Минфина. По мнению Силуанова, копить в ущерб существующим насущным тратам тоже нехорошо. Важные вещи нельзя откладывать на потом. А вообще, надо всё взвешивать и принимать оптимальные решения, советует чиновник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минфина Антон Силуанов рассказал, сколько получал в начале своей карьеры в министерстве. В ведомство финансист пришёл после окончания института по распределению.