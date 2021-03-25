Силуанов назвал сумму своей первой зарплаты в Минфине

https://static.news.ru/photo/5c68866c-8dbe-11eb-a1d4-96000091f725_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, сколько получал в начале своей карьеры в министерстве. В ведомство финансист пришёл после окончания института по распределению.

Первая зарплата Силуанова составляла 130 рублей, так как работа пришлась ещё на советские времена.

Первая официальная зарплата была у меня в Минфине РСФСР, куда я попал после окончания института по распределению. Она была небольшая — около 130 рублей, — рассказал Силуанов в беседе с KP.RU.

Глава Минфина добавил, что до этого подрабатывал в стройотрядах. К примеру, после I курса института строил здание Внешэконмбанка возле площади трёх вокзалов. Тогда за полтора месяца студент Силуанов получил 45 рублей.

По словам министра финансов, свои первые заработки он потратил на большие часы «Полёт», усилители и колонки. Свою первую большую покупку Силуанов совершил уже после службы в армии.

Я был офицером, получал 250–270 рублей в месяц, откладывал. И через несколько лет купил машину, — рассказал министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство страны рассматривает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки. Предполагается, что она решится к 1 июля или даже раньше.