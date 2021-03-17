Силуанов: Судьба льготной ипотеки в РФ решится к началу июля

https://static.news.ru/photo/a80794de-8736-11eb-aca0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство страны рассматривает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки. Предполагается, что она решится к 1 июля или даже раньше.

В правительстве сейчас есть несколько таких вариантов, мы до 1 июля, когда заканчивается эта программа, точнее даже раньше, примем все эти решения по дальнейшим действиям правительства в этом направлении, — сказал Силуанов.

Программа будет продлена, а также получит расширение на семьи с детьми. Помимо этого, программа может включить в себя льготы для индивидуального жилищного строительства, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что льготную ставку в российских регионах предложили устанавливать по показателю среднедушевого дохода в субъекте. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, льготная ипотека под 6,5% позволила улучшить жилищные условия двух миллионов россиян. Кроме того, в пандемийный год программа оказала существенную экономическую поддержку строительной отрасли.