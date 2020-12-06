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Экономика

Минфин спрогнозировал падение доходов от нефти

06:56, 06 декабря 2020
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Министерство финансов в настоящее время рассматривает различные сценарии разных уровней спроса на нефть. Экономисты считают, что доходы в российский бюджет от её продажи начнут снижаться в самом ближайшем будущем.

С таким заявлением выступил в интервью Bloomberg замминистра финансов Владимир Колычев. Он считает, что мировая экономика вероятнее всего уже прошла пик потребления нефти.

В долгосрочной перспективе возрастает риск снижения ранее прогнозируемых доходов от углеводородов, — сказал представитель министерства.

Поступление в бюджет от нефтегазового сектора на сегодня составляет треть российского бюджета. Но Россия мало уделяет внимания преобразованиям и вкладывается в проекты по разведке нефти в Арктике, отмечает издание.

Эксперты считают, что Россия «явно не готова» к изменениям в углеводородной отрасли, а власти и бизнес не имеют «чёткого понятия», в каком направлении должна двигаться страна, если наступит момент отказа от нефти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия имеет внушительные запасы углеводородов, поэтому отказ от нефти и газа и переход на альтернативные источники энергии для неё не очень актуален. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

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