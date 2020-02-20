Некоторые российские банки предлагают ипотечные продукты со ставкой 5% годовых, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
В России идёт «огромная волна» рефинансирования по жилищным кредитам,
Как писал NEWS.ru ранее, самая высокая за историю рынка стоимость квадратного метра в новых домах установилась в 2020 году. За шесть лет жильё в крупных городах России подорожало почти на 40% — до 107,3 тыс. рублей за 1 «квадрат» (кроме элитных жилых комплексов).
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