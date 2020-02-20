https://static.news.ru/photo/78807012-5368-11ea-b9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Некоторые российские банки предлагают ипотечные продукты со ставкой 5% годовых, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

В России идёт «огромная волна» рефинансирования по жилищным кредитам, заявил Моисеев в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, средняя ставка по ипотеке опустится ниже 8% уже до конца 2020 года, а реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» рассчитана до конца 2024 года.

Как писал NEWS.ru ранее, самая высокая за историю рынка стоимость квадратного метра в новых домах установилась в 2020 году. За шесть лет жильё в крупных городах России подорожало почти на 40% — до 107,3 тыс. рублей за 1 «квадрат» (кроме элитных жилых комплексов).