https://static.news.ru/photo/34a90520-52af-11ea-939b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Самая высокая за историю рынка стоимость квадратного метра в новых домах установилась в 2020 году. За шесть лет жильё в крупных городах России подорожало почти на 40% — до 107,3 тыс. рублей за 1 «квадрат» (кроме элитных жилых комплексов).

После кризиса в 2014-2015 годах спрос на недвижимость рос в связи со снижением ставок по ипотеке, пояснила управляющий партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая. При это наиболее ощутимый скачок цены за квадратный метр случился в 2019 году — на 10%, пишут «Известия».

При этом средняя площадь популярных форматов квартир стала меньше. Например, покупатели отдают предпочтение «однушкам» площадью 40,2 кв.м, а не 42,3 кв. м, как шесть лет назад. По мнению гендиректора «СМУ-6 Инвестиции» Алексея Перлина, снижением площади жилья в сдаваемых домах застройщики отреагировали на кризис доходов клиентов.

Цены на квартиры продолжат расти, считает директор Level Group Кирилл Игнахин. Однако, по мнению эксперта, рано или поздно финансовый предел потенциальных покупателей будет достигнут, спрос резко сократится и рынок перестанет развиваться.

Пока трудно сказать, где этот предел — при росте цен продолжают снижаться ипотечные ставки, что пока снимает несоответствие между стоимостью и возможностями клиентов, —— подытожил он.

Как сообщал NEWS.ru ранее, ставки по ипотеке могут опуститься до 8% и ниже уже в этом году, считают опрошенные эксперты. Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявлял, что именно такого уровня ожидает руководство страны. Прошлогоднюю стоимость кредитов в 9% он назвал бременем для многих семей и предложил принять меры для уменьшения процентов.