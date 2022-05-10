Минфин РФ ожидает худшего спада экономики с 1994 года Bloomberg: Минфин РФ ожидает худшего спада экономики с 1994 года

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство финансов РФ ожидает самого глубокого падения экономики страны за почти 30 лет. Это происходит на фоне усидивающихся санкций Запада, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз ведомства.

По информации источников агентства, Минфин полагает, что в 2022 году ВВП РФ сократится на 12%. Если подобное произойдёт, падение станет самым серьёзным с 1994 года, когда данный показатель упал на 12,6%.

По словам одного из собеседников агентства, в случае реализации прогноза будет сведён на нет экономический рост примерно за последнее десятилетие.

Главный экономист БКС в Москве Наталья Лаврова считает, что на падение российской экономики влияют запрет на поставки нефти, отказ Евросоюза от российского газа и уход с отечественного рынка иностранных компаний. Она полагает, что если принимать в расчёт исключительно текущие санкции, в 2022 году сокращение экономики РФ может составить 10,8%, а в 2023 - 5%.

В свою очередь, в Центробанке ожидают падение ВВП в 2022 году на 8-10%, в 2023 году - на 0-3%. Рост экономики ожидается не раньше 2024 года, он может составить около 2,5-3,5%.

Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития, Минэкономразвития РФ ожидает падения экономики РФ в 2022 году на уровне 8,8% с последующим ростом на 1,3% в 2023 году, на 4,6% в 2024 году и на 2,8% в 2025 году. Инфляция в 2022 году составит более 20%, в 2023 и 2024 годах этот показатель опустится до 6,2% и 4% соответственно