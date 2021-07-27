Минфин предлагает выставлять на продажу конфискованное роскошное жильё

Минфин подготовил законопроект, согласно которому предлагается разрешить продавать конфискованное по решению суда роскошное жилье. Проектом устанавливается, что продаже подлежит роскошное жильё, не только отнятое и обращённое в федеральную собственность судом, но и выморочное, признанное бесхозяйным и так далее, пишут «Известия».

Законопроект разработан ещё и для того, чтобы привести в соответствие положения Гражданского кодекса, которыми устанавливаются, что выморочные жилые помещения переходят в фонд социального найма и после предоставляются гражданам по договору соцнайма, с предлагаемыми нормами о продаже роскошного жилья.

На данный момент неизвестно, что именно можно считать роскошным жильём. Также непонятно, какой доход получит государство от этой недвижимости. Однако, Минфин сообщил о разработке ещё двух законопроектов, которые подразумевают введение новых норм. Это изменения в законы о приватизации, которые позволят обратить в собственность государства отчуждённое роскошное жильё.

Что касается доходов, то деньги от реализации такого жилья будут поступать в федеральную казну, ПФР и другие бюджетные системы.

Ранее соседи начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, проходящего по делу о взятках на 19 млн рублей, рассказали, как был построен его особняк. Люди уверены, что Сафонов строил дом сам и с нуля.