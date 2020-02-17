https://static.news.ru/photo/4eddc19c-518d-11ea-8c54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доступ банков к данным Федеральной налоговой службы (ФНС) для расчёта кредитов может потребовать изменений в Налоговый кодекс о налоговой тайне и публичного обсуждения инициативы. С инициативой нововведения выступил ЦБ.

Этот вопрос надо прорабатывать в первую очередь с теми субъектами правоотношений, на которых эта мера распространится. Без консультаций с ними какое-то окончательное решение по позиции Минфина принимать преждевременно, — пояснил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Ранее Банк России опубликовал проект указания, которым предлагает разрешить кредитным организациям использовать данные ФНС при расчёте доходов россиян, желающих получить кредит.

Ранее NEWS.ru писал, что объём просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвёртого квартала 2019 года увеличился на 12% по сравнению с тем же периодом 2018 года — почти до 77 млрд рублей. На 14% увеличилось число ипотечных договоров, по которым россияне допустили просрочку.