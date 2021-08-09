Минфин отчитался о расходах на нацпроекты

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,2 триллиона рублей, или 50,4% от годового плана. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Лидерами по расходованию средств за семь месяцев стали нацпроекты «Здравоохранение» (72,1%), «Демография» (66%), «Производительность труда» (57,9%) и «Наука и университеты» (51,5%).

Исполнение расходов по остальным нацпроектам составляет менее 50% от годового плана: так, проект «Жильё и городская среда» исполнен на 47,9%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 46,9%, «Безопасные качественные дороги» — 46,4%, «Культура» — 43,3%. Антилидером рейтинга стал нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации» с исполнением расходов на уровне 16,7%.

Ранее стало известно, что ежегодно российская экономика недополучает до 1 трлн рублей, которые чиновники просто не успеют освоить, и деньги, заложенные в бюджете, необходимо использовать эффективнее. Именно неспособность кабинета министров потратить заложенные в бюджете средства на нужды населения стала одной из причин отставки правительства Дмитрия Медведева в начале 2020 года.