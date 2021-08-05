Совсем осмелели: российские власти хотят тратить больше

Бюджетная политика должна быть более смелой, считают в Минэкономразвития. И предлагают ряд мер по увеличению госрасходов. В их числе — наращивание заимствований и отступление от бюджетного правила. NEWS.ru вместе с опрошенными экспертами оценил предложения ведомства и предположил, на что могли бы быть потрачены озвученные 1,8 трлн рублей.

Минэкономразвития по итогам встречи бюджетной комиссии подготовило предложения по увеличению госрасходов в 2022–2024 годах. Ведомство хочет увеличить их на 1,8 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Полины Крючковой в аппарат правительства.

В обращении подробно расписаны меры по наращиванию расходов. Одна из них — увеличение прогнозов дохода бюджета. Это станет возможным благодаря более существенному по сравнению с нынешними плановыми значениями росту ВВП. Минэкономразвития ожидает поступление в бюджет на уровне 23,5, 24,6 и 25,8 трлн рублей в 2022–2024 годах, что на 2,4 трлн больше нынешних плановых показателей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другая мера — временное сохранение корректировки бюджетного правила, которая была внесена на период пандемии. Напомним, согласно бюджетному правилу, нефтегазовые сверхдоходы при цене нефти выше прогнозной направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не могут быть использованы на текущие цели. Минэкономразвития считает правильным увеличить показатель структурного первичного дефицита бюджета (определяется как разность между допустимыми по бюджетному правилу и реальными расходами). По действующему плану в следующем году он должен равняться 585 млрд рублей, в то время как ведомство предлагает повысить его до 1,46 трлн (как и в 2021 году).

Кроме того, предлагается зафиксировать прогноз по нефтегазовым доходам — это тоже позволит нарастить расходы бюджета. Покрывать увеличивающийся разрыв между доходами и расходами министерство хочет за счёт наращивания программы заимствований — за два года на 840 млрд рублей.

Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов считает, что наращивание госрасходов — мера необходимая, однако предложенные Минэкономразвития масштабы этого наращивания он называет недостаточными. Бюджетные траты могли бы быть больше, если бы не сопротивление Минфина, стоящего на страже сбалансированности бюджета.

Если выбирать между экономической стагнацией и сбалансированностью бюджета, то лучше пожертвовать последним. Стагнация гораздо более опасна, чем некоторая бюджетная «разбалансировка». Тем более в нашем распоряжении есть ФНБ. Но тут возникает вопрос: для чего примерно 7% ВВП «консервируется» в ФНБ без возможности использовать эти средства? Странная ситуация и с бюджетным правилом. Нам отвечают: Фонд национального благосостояния существует на случай чрезвычайной ситуации. Можно подумать, сейчас в экономике всё хорошо и никаких проблем у нас нет. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник экономфака МГУ, экономист ведущий научный сотрудник экономфака МГУ, экономист

Российская экономика длительное время находится в стагнации. Мы наблюдаем то небольшое сокращение ВВП, то небольшой рост, но всё это колеблется на уровне 1–1,5%, объясняет Колганов. Переломить ситуацию невозможно без серьёзных структурных изменений. Именно на эти цели и должны быть направлены государственные инвестиции, уверен экономист.

Нужна серьёзная программа, направленная на структурную перестройку экономики, со сменой её топливно-сырьевой ориентации и развитием высокотехнологичных секторов, — уточняет эксперт.

Нельзя сказать, что сегодня на эти цели не выделяются средства из госказны, однако расходы «понемногу и по чуть-чуть то там, то здесь» не приносят должного результата, добавляет Колганов.

По мнению завкафедрой бизнес-статистики университета «Синергия» Ольги Леднёвой, большую часть из 1,8 трлн рублей следует направить на человеческий капитал, который является основным фактором преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это индексация пенсий работающим пенсионерам, поддержка самых незащищённый групп населения — пожилых людей, малоимущих, женщин и детей, перечисляет она.

Без отмены (а не отсрочки) страховых и налоговых выплат в следующем году для малого и среднего бизнеса, отсрочки по уплате кредитов минимум на год, моратория на проверку бизнеса и банкротства государственную «карантинную» помощь также нельзя считать эффективной. Важно, чтобы увеличение госрасходов было направлено именно на данные статьи, а не на финансирование нацпроектов, где основные траты предусмотрены на инфраструктуру, а не на человеческий капитал. Ольга Леднева завкафедрой бизнес-статистики университета «Синергия» завкафедрой бизнес-статистики университета «Синергия»

Когда кто-то просит на что-то денег, обычно принято объяснять, на что именно пойдут эти траты, тем более если речь идёт о дополнительных займах государства на внешних рынках, замечает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Если это затраты на всероссийскую реновацию, дороги, создание и модернизацию инфраструктуры, то почему это не расписано подробно? — задаётся вопросом эксперт.

Подход, который можно описать одним предложением — «дайте нам побольше денег, а мы найдём, куда их потратить» — выглядит в корне неверным. В начале 2020 года одной из причин отставки правительства Дмитрия Медведева стала неспособность кабинета министров потратить заложенные в бюджете средства на нужды населения, напоминает Переславский. Ежегодно российская экономика недополучает до 1 трлн рублей, которые чиновники просто не успеют освоить. Возможно, сначала стоит научиться эффективнее использовать то, что уже заложено в бюджете, и только потом увеличивать госрасходы.