Корректировка прогнозов Минэкономразвития по курсу рубля и цене нефти на 2019 год будет минимальной. Текущий прогноз ведомство даёт исходя из того, что среднегодовой курс доллара составит 65,1 рубля.
У нас будет минимальный пересмотр. Если вы посмотрите наш весенний прогноз, то у нас второе полугодие в районе 66 рублей за доллар и предполагалось, — сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Новый прогноз социально-экономического развития России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, а также уточнения на текущий год будет представлен в ближайшее время.
Как ранее писал News.ru, МЭР ожидает с высокой вероятностью дефляции в России в августе в пределах 0,2%. Годовая инфляция замедлится до 4,4–4,5%.