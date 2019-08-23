https://static.news.ru/photo/635cd57c-c5c4-11e9-8275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Корректировка прогнозов Минэкономразвития по курсу рубля и цене нефти на 2019 год будет минимальной. Текущий прогноз ведомство даёт исходя из того, что среднегодовой курс доллара составит 65,1 рубля.

У нас будет минимальный пересмотр. Если вы посмотрите наш весенний прогноз, то у нас второе полугодие в районе 66 рублей за доллар и предполагалось, — сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Новый прогноз социально-экономического развития России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, а также уточнения на текущий год будет представлен в ближайшее время.

Как ранее писал News.ru, МЭР ожидает с высокой вероятностью дефляции в России в августе в пределах 0,2%. Годовая инфляция замедлится до 4,4–4,5%.