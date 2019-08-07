https://static.news.ru/photo/656bc33e-b8ed-11e9-85a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минэкономразвития (МЭР) ожидает с высокой вероятностью дефляцию в России в августе в пределах 0,2%. Годовая инфляция замедлится до 4,4–4,5%.

Дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции, — говорится в обзоре МЭР «Картина инфляции. Август».

В месячном выражении инфляция с нулевого уровня в июне ускорилась до 0,2% в июле. В годовом — с июньских 4,7% замедлилась до 4,6%.

В июле в месячном выражении продовольственная дефляция составила 0,3%, в июне цены по отношению к предыдущему месяцу снизились на 0,5%.

Как ранее писал News.ru, Росстат зафиксировал рост потребительских цен в РФ в июле 2019 года.