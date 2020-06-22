Льготную ипотеку в Госдуме предлагают продлить

https://static.news.ru/photo/e407146a-b436-11ea-b28b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы намерены предложить главе Центробанка Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на весь 2021 год. Речь идёт о квартирах в новостройках.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает РИА Новости. По его словам, данный шаг позволит создать условия для активизации кредитования.

Хотя Центральный банк, снизив ключевую ставку, уже ответил на это пожелание, но также необходимо рассмотреть возможность продления программ поддержки ипотечного кредитования, а также сельских ипотечных кредитов, отметил Аксаков.

Программа льготной ипотеки в РФ пока действует до 1 ноября 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ипотека на вторичное жильё может стать меньше на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%. О приближении «на ещё один шаг» к доступному и комфортному жилью сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По крайней мере, выразил надежду чиновник, он надеется на то, что и кредиты для реализации нацпроектов станут дешевле, и несубсидируемая ипотека станет доступнее.