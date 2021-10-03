«Квазиденьги»: биткоин сравнили с золотом

Генеральный директор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачёв сравнил биткоин с золотом, отметив, что не считает их конкурентами в долгосрочной перспективе. Причину этого он видит в различной природе этих инструментов. Об этом Грачёв заявил в интервью РБК.

По мнению Грачёва, у биткоина и золота имеются разные группы инвесторов, которые со временем будут больше отдаляться друг от друга. Биткоин, по его словам, создавался как инструмент для расчётов, а не как средство накопления и сохранения капитала.

Владельцы биткоинов или его эмитенты всеми силами пытаются приравнять биткоин к золоту, позиционировать его как инструмент накопления и сохранения, что, конечно, получается не очень успешно на фоне волатильности этого инструмента, — сказал Грачёв.

Он отметил, что не владеет биткоинами и не знает, где их купить. При этом золота у него тоже нет, поскольку его покупка в России облагается НДС, а само золото — это «квазиденьги». Он также рекомендовал не инвестировать в приобретение физического металла, а вместо этого купить акции золотодобывающей компании.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков коснулся темы признания в России биткоина, заявив, что приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе страны. Он назвал биткоин квазивалютой и добавил, что для его признания в стране нет никаких предпосылок.