В Кремле заявили о разных точках зрения на участие государства в экономике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о необходимости сократить присутствие государства в экономике. Его слова приводит РИА Новости.

Комментируя ситуацию, Песков признал огромный опыт и «великолепные экспертные знания» Кудрина, который «на протяжении не одного года оставался лучшим министром финансов в мире».

Поэтому, конечно, его точка зрения важна. Вместе с тем есть и другие экспертные точки зрения, - отметил Песков, не уточнив, о каких точках зрения идёт речь.

Песков также коснулся темы признания в России биткоина, заявив, что приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе страны, а повода для таких шагов нет. Он также назвал биткоин квазивалютой. В июне этого года первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства, стал Сальвадор, закупивший 400 монет, что составляет около $20 млн.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин призвал сократить присутствие государства в российской экономике. По его словам, большая доля госсектора уже сейчас несёт в себе множество рисков, прежде всего связанных с бюрократическими процессами, а также неэффективными способами управления. В Госдуме его слова назвали «сказками», подчеркнув недостаточность участия государства в экономике страны.

Экономисты же полагают, что сохранение роли государства поможет преодолеть в том числе и последствия коронавирусного кризиса за счёт создания определённого вектора развития. По мнению аналитика, частный бизнес без сторонней поддержки не сможет самостоятельно справиться с продолжительным спадом.