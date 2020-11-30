Кремль прокомментировал разногласия в ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/1f84cdc8-32fb-11eb-8490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нынешние разногласия ОПЕК+ нельзя сравнивать с тем, что было в марте 2020 года, ситуация является рабочей, рассказал 30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, не считаем, — цитирует РИА Новости ответ чиновника на вопрос, считают ли в Москве текущие дискуссии в ОПЕК+ сопоставимыми по остроте с конфликтами в марте 2020 года.

Представители Багдада не будут просить для Ирака особых условий в рамках сделки ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи углеводородов, заявил министр нефти страны Ихсан Абдель Джабер. По словам представителя Багдада, данное решение было принято исходя из опасений, что послабления для отдельных участников сделки могут ударить по ценам на сырьё на мировом рынке. Сделка ОПЕК+ вступила в силу в мае 2020 года. В рамках договорённостей сейчас страны — участницы соглашения ограничили добычу чёрного золота лимитом в 7,7 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть рухнули в марте, когда сорвалась сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия заявила об увеличении поставок нефти и начала ценовую войну. Стоимость марки Brent опускалась ниже отметки $20 за баррель. Ситуация на рынке обусловлена пандемией коронавируса, которая привела к резкому ограничению авиаперелётов и других перевозок. Цены на нефть начали подниматься после заключения новой сделки ОПЕК и ослабления карантина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос и скоординированные действия участников рынка определят перспективы цен на нефть. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Таким образом он ответил на вопрос о прогнозе по стоимости сырья и сохранении тенденции к её колебаниям.