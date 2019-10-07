https://static.news.ru/photo/b3b65d64-e8dc-11e9-89f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект вице-премьера РФ Дмитрия Козака о защите инвесторов предлагает обязать государство компенсировать инвестору все финансовые потери, если условия реализации проекта изменятся раньше чем через три года. Документ также запрещает корректировать важные условия любого инвестпроекта, кроме таможенных, быстрее аналогичного срока.

Кроме того, политик считает, что любое регуляторное или квазирегуляторное изменение (ставки налогов, тарифов, срок создания инфраструктуры государством, поддержка конкурирующих структур, меняющая характеристики проекта) может быть признано судом «реальным ущербом», пишет « Коммерсант ».

Инициативу изучат в Минфине, ФАС и Минэкономразвития. Кроме того, копию получили представители бизнеса, входящего в Российский союз промышленников и предпринимателей. Вице-премьер неоднократно критиковал вариант документа, разработанный Минфином.

Ранее News.ru сообщал, что РФ, по сравнению с другими странами, является «тихой гаванью» для инвестиций. К такому мнению пришли участники инвестфорума Московской Биржи в Нью-Йорке.

Как рассказал главный глобальный экономист «Ренессанс Капитала» Чарли Робертсон, инвесторы смотрят на макропоказатели, которые в РФ выглядят одними из самых надёжных среди развивающихся рынков. В качестве примера он привёл низкий уровень госдолга по отношению к ВВП — 12%.