https://static.news.ru/photo/3da87a04-e6b0-11e9-9063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россия, по сравнению с другими странами, является «тихой гаванью» для инвестиций. К такому мнению пришли участники инвестфорума Московской биржи в Нью-Йорке.

Как рассказал главный глобальный экономист «Ренессанс Капитала» Чарли Робертсон, инвесторы смотрят на макропоказатели, которые в РФ выглядят одними из самых надёжных среди развивающихся рынков. В качестве примера он привёл низкий уровень госдолга по отношению к ВВП — 12 %.

Участники встречи также согласились: Россия в настоящее время проводит наилучшую монетарную и бюджетную политику, чтобы справиться с циклическими факторами и проблемами, передаёт РБК.

Главными в РФ назвали структурные проблемы и слишком большую долю нерезидентов в госбумагах и акциях государства.

Иностранные фонды владеют акциями российских компаний на $79,3 млрд. 51% из них вкладчики из Северной Америки, а 46% — из Европы.

Ранее Минфин России сообщил, что доля иностранных инвесторов в российских Облигациях федерального займа (ОФЗ) является большой. Ведомство не видит предпосылок для её значительного роста. Глава департамента госдолга Константин Вышковский отметил, что ведомство довольно уже тем, что нет массового оттока зарубежных инвесторов из ОФЗ, писал News.ru.