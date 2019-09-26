https://static.news.ru/photo/21d2c38a-e079-11e9-b384-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак разработал собственный вариант законопроекта, направленного на развитие инвестиций.

Инициативу изучат в Минфине, ФАС и Минэкономразвития. Кроме того, копию получили представители бизнеса, входящего в Российский союз промышленников и предпринимателей, передаёт РБК .

Козак последовательно отстаивает идею непротиворечивого и прозрачного инвестрежима, — объяснил представитель чиновника.

Вице-премьер неоднократно критиковал вариант документа, разработанный Минфином.

Ранее, как писал News.ru, Козак заявил, что правительство не видит рисков для поставок газа в Молдавию через Украину. По его словам, российская сторона работает над продлением контракта с Республикой Молдова.