Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак разработал собственный вариант законопроекта, направленного на развитие инвестиций.
Инициативу изучат в Минфине, ФАС и Минэкономразвития. Кроме того, копию получили представители бизнеса, входящего в Российский союз промышленников и предпринимателей, передаёт
Козак последовательно отстаивает идею непротиворечивого и прозрачного инвестрежима, — объяснил представитель чиновника.
Вице-премьер неоднократно критиковал вариант документа, разработанный Минфином.
Ранее, как писал News.ru, Козак заявил, что правительство не видит рисков для поставок газа в Молдавию через Украину. По его словам, российская сторона работает над продлением контракта с Республикой Молдова.