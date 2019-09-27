https://static.news.ru/photo/e8adc05e-e1ff-11e9-8f2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Правительство отказало ряду автопроизводителей в компенсации таможенных пошлин на ввоз запчастей. Речь идёт о предприятиях, работающих по специальным инвестиционным контрактам (СПИК).

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак пояснил, что обязательства кабмина по компенсации пошлин истекают в 2020 году с завершением действия договоров о промышленной сборке. Он подчеркнул, что поступления от сборов заложены в параметры бюджета 2020, 2021 и 2022 годов, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что правительство предложило правила дифференцирования субсидий, которые компенсировали бы утилизационный сбор. О них в ходе совещания вице-премьера Дмитрия Козака с автоконцернами сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.