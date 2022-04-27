Клиенты «Альфа-Инвестиций» лишились доступа к иностранным акциям Процесс перевода таких ценных бумаг к другим брокерам сопровождался борьбой за клиентскую базу и казусами

Торговля бумагами без букв RU в начале ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги) на МосБирже больше невозможна. Такое уведомление в приложении увидели клиенты «Альфа-Инвестиций» (брокер «Альфа-Банка») в среду 27 апреля. При попытке сделать в приложении заявку на покупку акций компаний США или Европы (например, Twitter и Volkswagen AG) появлялась надпись: «Функциональность ограничена, выставление заявки доступно только для активных инструментов». Все это означает, что клиенты «Альфа-Инвестиций» не смогут купить или продать иностранные акции. Брокер предложил заранее клиентам перевести иностранные ценные бумаги другим участникам рынка. Как проходил процесс перевода — в материале NEWS.ru

Вторник, 26 апреля был последним днем торгов на МосБирже по бумагам без букв RU в начале ISIN для клиентов брокера «Альфа-Инвестиции». В начале апреля «Альфа-Банк» попал под блокирующие cанкции США. Поэтому брокер предложил клиентам, которые купили через него иностранные акции, вывести их на счета других брокеров. Если клиент не хочет выводить зарубежные акции, то они останутся на брокерском счете в «Альфа-Инвестициях» однако к ним не будет доступа из-за ограничений, которые коснулись банка. Сколько это продлится, неизвестно.

Заявку о переводе иностранных активов клиенты могли подавать самостоятельно в личном кабинете, в офисе, в чате или по телефонам банка. «По условиям перевода ничего делать не нужно: мы самостоятельно передадим ваши иностранные бумаги брокеру, которого вы выберете. Мы не берем за это комиссию, другие брокеры — тоже. Удержим только НДФЛ». «Точные сроки перевода зависят от другого брокера», отмечается в вопросах-ответах для инвесторов в «Альфа-Инвестициях». Там же можно было выбрать нового брокера из более чем трех десятков компаний.

Артём Соболев/NEWS.ru

Не все фирмы, представленные в списке, были готовы сотрудничать с клиентами конкурента. Так на сайте компании «Атон» был размещен комментарий о том, что эта компания «не принимает ценные бумаги и денежные средства из «Альфа Банка», «информация о том, что осуществляется перевод активов клиентов, не соответствует действительности».

Возникали и другие казусы. Например, клиент, который выбрал «Тинькофф Банк» столкнулся с тем, что на каждый пакет акций нужно оформлять отдельное поручение. «То есть к примеру у вас собраны акции двух-трех десятков компаний (а, может быть, и больше). Так вот, чтобы их перевели в Тинькофф, нужно на каждый такой пакет подавать отдельное поручение. Это не считая корявой инструкции, в которой черт ногу сломит», отмечает автор телеграм-канала Context и добавляет иронично «он такой один».

Финам активно продвигал себя, соревнуясь за клиентскую базу конкурента. Компания сделала анонс на сайте и разослала его потенциальным клиентам. В нем сообщалось о том, что «основная масса брокеров из предложенного списка предоставляет доступ только к СПБ Бирже... Одним из нескольких российских брокеров, обеспечивающих прямой доступ к иностранным биржам, является „Финам“... При переводе от 30 000 рублей клиенты получат от компании 2500 баллов лояльности и льготный тариф (0,0177% от оборота для бирж РФ и от 0,00944% — для бирж США, Гонконга и etc.). Тем же, кто переводит от пяти млн рублей и более, дополнительно будет предложена премиальная аналитика и консультационное обслуживание».

Для сравнения, у тарифа «Инвестор» «Альфа-Инвестиций» на операции с ценными бумагами брокер получает 0,3% единой комиссии на все, независимо от объема сделок. А для тарифа «Трейдер» комиссия составляет от 0,014 для биржевого рынка и 0,1% для внебиржевого. Для тарифа «Советник» 0,1% и 0,2% соответственно, для «Персонального брокера» от 0,14% и от 0,5%. К слову, вопрос о размере комиссии для многих инвесторов был определяющим при выборе нового брокера.

В «Фридом Финансе» указали, что «если клиент решил перевести свои активы из проекта „Альфа-Инвестиции“ в эту компанию и подал соответствующую заявку в „Альфа-Инвестициях“, то ему не потребуется подавать поручения на прием ценных бумаг в ИК „Фридом Финанс“. Достаточно только открыть счет».

«Альфа-Банк» не ответил на запрос NEWS.ru о том, сколько клиентов подали заявления на перевод зарубежных акций. По состоянию на август 2021 года клиенты банка открыли более миллиона брокерских счетов. На МосБирже по состоянию на конец августа 2021 года торговались более 200 иностранных акций.

В 2021 году темпы роста вложений россиян в иностранные акции и облигации ускорились: приток средств граждан в ценные бумаги нерезидентов за девять месяцев 2021 года был выше, чем в ценные бумаги резидентов (616 и 469 млрд руб. соответственно), и превысил значение за весь 2020 г. (474 млрд руб.). Это следует из данных обзора ЦБ РФ о финансовой стабильности за 2-3 кварталы 2021 года. А число клиентов на брокерском обслуживании в 2021 году удвоилось и составило 20,2 млн лиц, отмечается в обзоре ЦБ РФ о ключевых показателях профессиональных участников рынка ценных бумаг за 4-й квартал 2021 года.