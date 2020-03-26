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Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации рассматривают вопрос временной отмены начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ на фоне коронавируса. Штрафы будут отменять на основании заявлений граждан.

Для получения отсрочки необходимо будет приложить к заявлению документы о невозможности оплаты услуг. Ряд компаний уже приняли решение об отмене пени, сообщают «Известия». Это, в частности, ПАО «Городские технологии, куда...