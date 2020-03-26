Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин должны подготовить проект комплекса дополнительных мер по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг. Также им поручено предусмотреть мероприятия по поддержке владельцев коммерческой недвижимости.

Поручение министерствам дано после заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса. Сроком исполнения названо 26 марта, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ассоциация автодилеров (РоАД) просит вернуть льготные автокредиты для всех категорий населения и программу утилизации для коммерческого транспорта. Данная просьба обоснована ухудшением экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

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