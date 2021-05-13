Кабмин поддержит вывозивших россиян из Турции туроператоров

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит порядка 1 млрд рублей на поддержку туроператоров, вывозивших россиян из Турции и Танзании, сообщает ТАСС.
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Выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, 1 млрд рублей для компенсации их затрат, — сказал он.
Напомним, авиасообщение с Турцией и Танзанией было прекращено 15 апреля по рекомендации оперштаба по борьбе с коронавирусом. Границы будут оставаться закрытыми до 1 июня из-за эпидемиологической обстановки в стране. В начале лета мораторий на авиасообщение с этими странами должен завершиться.
Ранее в Росавиации сообщили, что российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании. Всего в страну вернулись 4,1 тысячи пассажиров.