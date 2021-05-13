Кабмин поддержит вывозивших россиян из Турции туроператоров

https://static.news.ru/photo/986549de-b3cf-11eb-8c17-96000091f725_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит порядка 1 млрд рублей на поддержку туроператоров, вывозивших россиян из Турции и Танзании, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул , что туроператоры вывезли свыше 50 тысяч человек.

Выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, 1 млрд рублей для компенсации их затрат, — сказал он.

Напомним, авиасообщение с Турцией и Танзанией было прекращено 15 апреля по рекомендации оперштаба по борьбе с коронавирусом. Границы будут оставаться закрытыми до 1 июня из-за эпидемиологической обстановки в стране. В начале лета мораторий на авиасообщение с этими странами должен завершиться.

Ранее в Росавиации сообщили, что российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании. Всего в страну вернулись 4,1 тысячи пассажиров.