«Известия»: в России может закрыться каждый второй торговый центр

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский сообщил, что на сегодня в России в банкротном и предбанкротном состоянии находится не менее 200 торговых центров. В ближайшем будущем эта цифра может увеличиться на 70–100 объектов, пишут «Известия».

По словам экспертов, физически сейчас каждый торговый центр находится под угрозой. В частности, такую схему привел президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и Йармарка Александр Перемятов, исходя из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла.

Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента, — спрогнозировал эксперт.

С января по октябрь текущего года объем предложений торговых центров с площадью свыше 10 тысяч кв. м вырос по всей стране примерно на 14%. Лидером стал Санкт-Петербург, где за год количество выставленных на продажу объектов выросло на 50%.

Торговые центры активно продают в Москве, Красноярске, Череповце, Уфе. При этом цены на них сильно разнятся. Так, на сегодня моллы продаются в пределах от 1 млрд рублей до 8,3 млрд.

Ранее федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство о приобретении компании «Белгейт Констракшенз Лимитед», управляющей московским ТЦ «Афимолл Сити». Ходатайство подало ООО «Сбережения плюс», которое занимается управлением фондами.