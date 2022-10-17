У столичного ТЦ «Афимолл Сити» сменился владелец ФАС согласовала ходатайство о приобретении компании, управляющей ТЦ «Афимолл Сити»

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити» в Москве

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство о приобретении компании «Белгейт Констракшенз Лимитед», управляющей московским ТЦ «Афимолл Сити», пишет РБК со ссылкой на ФАС. Ходатайство подало ООО «Сбережения плюс», которое занимается управлением фондами.

В столице имеется значительное количество организаций, осуществляющих аналогичную деятельность. Таким образом, по мнению службы, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынке аренды и управления нежилым недвижимым имуществом в Москве, — заключили в ФАС.

Учредители ООО «Сбережения плюс» были скрыты в ЕГРЮЛ в марте, до этого учредителем компании было указано «ВТБ Капитал Управление активами».

Ранее сообщалось, что за первые две недели августа количество посетителей в торговых центрах Москвы уменьшилось на показатели от 9% до 39% по сравнению с тремя предыдущими годами. В отчёте Mall Index отмечается, что с начала года торговые центры по всей России посетили на 6% меньше граждан, чем в 2021 году, и на 20% меньше, чем в 2019 году. Эксперты связывают падение посещаемости с уходом многих иностранных брендов с российского рынка.