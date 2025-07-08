Потолок обрушился на подземной парковке московского торгового центра

Один человек пострадал при обрушении потолка на подземной парковке торгового центра «Ривьера» на юге Москвы, сообщил Telegram-канал SHOT. К месту ЧП прибыли экстренные службы. Причина произошедшего выясняется.
Ранее потолок рухнул на посетителей торгового центра Нягани в ХМАО. Конструкция не выдержала сильных дождей в городе. Отмечается, что инцидент произошел в ТЦ «Оазис Плаза». Находившиеся на фудкорте люди услышали треск и быстро разбежались после начала обрушения потолка. По предварительной информации, никто не пострадал.
До этого ребенок пострадал в результате обрушения детского аттракциона во Владивостоке. Инцидент произошел на Спортивной набережной. По информации прокуратуры региона, из-за ненадлежащего обслуживания у карусели во время движения отвалилось сиденье. По факту обрушения аттракциона организована проверка.
В конце июня две школьницы-фигуристки из Тюмени в возрасте шести и семи лет получили серьезные травмы при падении ворот на базе отдыха под Кыштымом. У одной зафиксирован перелом ноги, у другой — повреждения черепа.