Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 15:09

Потолок обрушился на подземной парковке московского торгового центра

Человек пострадал при обрушении потолка на подземной парковке ТЦ «Ривьера»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек пострадал при обрушении потолка на подземной парковке торгового центра «Ривьера» на юге Москвы, сообщил Telegram-канал SHOT. К месту ЧП прибыли экстренные службы. Причина произошедшего выясняется.

Ранее потолок рухнул на посетителей торгового центра Нягани в ХМАО. Конструкция не выдержала сильных дождей в городе. Отмечается, что инцидент произошел в ТЦ «Оазис Плаза». Находившиеся на фудкорте люди услышали треск и быстро разбежались после начала обрушения потолка. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого ребенок пострадал в результате обрушения детского аттракциона во Владивостоке. Инцидент произошел на Спортивной набережной. По информации прокуратуры региона, из-за ненадлежащего обслуживания у карусели во время движения отвалилось сиденье. По факту обрушения аттракциона организована проверка.

В конце июня две школьницы-фигуристки из Тюмени в возрасте шести и семи лет получили серьезные травмы при падении ворот на базе отдыха под Кыштымом. У одной зафиксирован перелом ноги, у другой — повреждения черепа.

Россия
Москва
торговые центры
обрушения
потолки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Снесенная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил новые стандарты помощи при искусственном аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК
«Врагам не понять»: Кадыров высказался о братстве с Даудовым
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.