Потолок обрушился на подземной парковке московского торгового центра Человек пострадал при обрушении потолка на подземной парковке ТЦ «Ривьера»

Один человек пострадал при обрушении потолка на подземной парковке торгового центра «Ривьера» на юге Москвы, сообщил Telegram-канал SHOT. К месту ЧП прибыли экстренные службы. Причина произошедшего выясняется.

Ранее потолок рухнул на посетителей торгового центра Нягани в ХМАО. Конструкция не выдержала сильных дождей в городе. Отмечается, что инцидент произошел в ТЦ «Оазис Плаза». Находившиеся на фудкорте люди услышали треск и быстро разбежались после начала обрушения потолка. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого ребенок пострадал в результате обрушения детского аттракциона во Владивостоке. Инцидент произошел на Спортивной набережной. По информации прокуратуры региона, из-за ненадлежащего обслуживания у карусели во время движения отвалилось сиденье. По факту обрушения аттракциона организована проверка.

В конце июня две школьницы-фигуристки из Тюмени в возрасте шести и семи лет получили серьезные травмы при падении ворот на базе отдыха под Кыштымом. У одной зафиксирован перелом ноги, у другой — повреждения черепа.