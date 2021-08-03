«Известия»: Россияне заинтересовались ипотекой на вторичном рынке

Россияне, берущие ипотечный кредит, стали проявлять больший интерес ко вторичному рынку жилья. По данным ряда кредитных организаций, доля обращений за ссудой на покупку готовой недвижимости выросла на 10–20%. Об этом пишут «Известия».

Так, в Райффайзенбанке в июне доля обращений за ипотекой на вторичном рынке составила 60% и впервые превысила прочие программы. Этот показатель вырос на 16% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

В компании «ДОМ.РФ» изданию рассказали, что число заявок на оформление кредита для покупки готового жилья увеличилось на 14% и достигло в июле показателя 36% — в январе этот показатель составлял 22%.

В банке «Открытие» зафиксировали рост ипотеки на вторичке с 32% до 37% в июне 2021 года.

Такую же тенденцию увеличения спроса на ипотеку для вторичного жилья зафиксировали в банках «Санкт-Петербург», «Зенит», Росбанке, МКБ. Эксперты отмечают, что причины повышенного спроса обусловлены низкими ставками в период уменьшения ключевой, а также с ограниченным предложением на рынке первичной недвижимости.

При этом в Сбербанке и ВТБ отметили, что не наблюдают значительного смещения интереса ипотечных заёмщиков в сторону вторичного рынка.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года российские банки выдали ипотечных кредитов более чем на 3 трлн рублей, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом ковидного 2020-го.