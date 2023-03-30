«Избежать этого невозможно»: экономист предрек мировой кризис Экономист Лосев предрек мировой кризис на фоне повышения ставок банками

Фото: Courtney Crow/Global Look Press

Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже в Нью-Йорке, США

Повышение ставок банками неминуемо приведет к началу мирового кризиса, считает член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Комментируя ситуацию ИА SM.News, экономист отметил, что избежать этого не получится, так как в противном случае наступит гиперинфляция и стагнация всей экономики.

Повышение ставок просто корежит всю мировую финансовую архитектуру. Избежать этого невозможно. Сейчас звучат призывы опустить ставки и просто напечатать деньги. Но это приведет лишь к гиперинфляции. Причем это будет не просто гиперинфляция, а еще и стагнация всей экономики, — пояснил эксперт.

Экономист сравнил положение мировой финансовой системы после банкротства нескольких американских банков с шахтерами, которые брали с собой канарейку. Если птица умирала, это означало, что место надо срочно покинуть из-за концентрации вредных веществ. По его словам, американские банки в этой ситуации и являются такой канарейкой. Он пояснил, что их банкротство — это сигнал о начале глобального финансового кризиса.

Но американский регулятор говорит — сидите и не дергайтесь. Мы сейчас вам немножко подкачаем кислород, он вытеснит метан, и вы продолжите работать. Все понимают при этом, что кризис неминуем, — подытожил Лосев.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев ранее заявил, что из-за изменчивости доллара возникает нестабильность мировой экономики, что также может привести к банковскому кризису на фондовых рынках. По его словам, девальвация доллара станет необратимым процессом, если «печатный станок будет работать больше».