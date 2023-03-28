Американист рассказал о реальном положении доллара Американист Васильев предупредил о нестабильности экономики из-за изменчивости цены доллара

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Из-за изменчивости цены доллара возникает нестабильность мировой экономики, что также может привести к банковскому кризису на фондовых рынках, особенно в США, предупредил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Комментируя сложившуюся ситуацию «ПолитЭксперту», он пояснил, что девальвация доллара станет необратимым процессом, если «печатный станок будет работать больше».

Если печатный станок будет использоваться еще больше, то процесс девальвации доллара станет необратим. Это может усилить волатильность в мировой экономике, создать проблемы банковского кризиса на фондовых рынках. Сегодня изменчивость цены доллара может способствовать нестабильности мировой экономики, — отметил эксперт.

По словам американиста, в рамках мировой экономики позиции доллара вытесняются юанем, рупией и евро. Поэтому США предпринимают все возможные усилия, чтобы сохранить авторитет хотя бы в пределах западной экономики. Эксперт уточнил, что заявление члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин связано с формированием раздельных валютных зон, где в долларе нет необходимости. Васильев добавил, что продолжающаяся в США инфляция ведет к ослаблению доллара.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что страна не сможет восстановиться после потенциального падения доллара. По ее мнению, если доллар рухнет, американцы почувствуют на себе невиданные прежде экономические трудности. Она отметила, что сейчас доллар вытесняется юанем.