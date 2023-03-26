В конгрессе рассказали, чем обернется падение доллара В конгрессе заявили, что США не оправятся от возможного падения доллара

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что страна не сможет восстановиться после потенциального падения доллара, вызванного конфликтом на Украине. Сейчас доллар вытесняется юанем, отметила республиканка от штата Джорджия в Twitter.

Так она отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что Вашингтон сам себе наносит ущерб, ограничивая использование доллара.

То, что доллар будет вытеснен юанем, я предупреждала еще год назад, когда Вашингтон решил развязать опосредованную войну с Россией на Украине, и теперь это происходит, — подчеркнула конгрессмен.

По ее мнению, если доллар рухнет, американцы почувствуют на себе невиданные прежде экономические трудности. США вряд ли смогут оправиться, считает Грин. Она добавила, что этому нужно положить конец.

Ранее президент федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что проблемы банковской системы США могут отрицательно повлиять на рынок недвижимости и строительство в стране, тем самым приближая экономику страны к рецессии. При этом он не смог уточнить, приведут ли нынешние трудности к масштабному краху кредитования и как сильно скажутся на экономике в целом.