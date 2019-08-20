Рынок ипотеки по-прежнему сокращается, следует из материалов Центробанка, которые изучил News.ru. В январе-июне 2019 года россияне взяли 576 тыс. новых займов для покупки жилья, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В денежном выражении снижение было не таким значительным, на 3,5%. Население оформило ипотеки на 1,3 трлн рублей. Таким образом, банковский портфель кредитов на приобретение жилья достиг 7,2 трлн рублей, указано в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-июле 2019 года». При этом население брало в среднем более крупные ипотечные кредиты, чем в аналогичном периоде 2018 года, отмечает регулятор, не уточняя сумму. В Объединённом кредитном бюро ранее (ОКБ, «дочка» Сбербанка) указывали, что средняя сумма ипотеки увеличилась только за июль этого года на 8% — до 2,19 млн рублей.

Средняя ставка по рублёвым ипотечным кредитам в июне 2019 года продолжила снижаться, как это было в мае, и составила 10,28%, оценивает ЦБ. Диапазон снижения на первичном и вторичном рынках жилья составил 0,2–0,6 процентного пункта. Хотя процент по-прежнему находится примерно на уровне двухгодичной давности и вдвое превышает фактический уровень инфляции, следует из материалов Центробанка.

Сергей Булкин/News.ru

Уменьшение [ставки происходило] на фоне снижения ключевой ставки, а также реализации Банком России комплекса регулятивных мер по сокращению коэффициентов риска по наиболее качественным ипотечным ссудам, — поясняет ЦБ.

В среднем российская семья из двух человек тратит на погашение ипотеки более половины своего дохода. В Москве этот показатель и вовсе достигает почти двух третей, оценивали специально для News.ru в «БКС Премьер». Таким образом, кредиты на покупку жилья в стране по-прежнему остаются малодоступными, заключали в компании.

Средняя сумма ипотеки увеличилась пропорционально росту цен на рынке недвижимости, отмечает директор дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадим Пахаленко. Так, продолжает он, новостройки дорожают в свете перехода финансовых организаций на расчёты через эскроу-счета.

Сергей Булкин/News.ru

Это долгосрочный тренд: решив проблему обманутых дольщиков, вводя законодательные изменения, власти подтолкнули рынок недвижимости к росту, — рассуждает эксперт.

Банки также стали более разборчивы, пытаясь минимизировать кредитные риски при выборе объектов для проектного финансирования, добавляет он.

Есть и другая сторона медали. Снижение ставок по ипотеке привело к тому, что заёмщики могут получить кредит большего размера при сохранении прежнего месячного платежа, поэтому растёт средняя сумма жилищной ссуды, рассуждает руководитель направления банковских рейтингов агентства «НКР» Михаил Доронкин.

Некоторые россияне отложили покупку жилья в кредит в ожидании нового витка снижений ставок, добавляет аналитик.

Люди не стали богаче, платежеспособный спрос снижается, поэтому и в количественном выражении ипотеки выдается меньше, — отмечает Вадим Пахаленко из ТКБ.

Кроме того, объём вводимого жилья может оказаться меньше изначально запланированного, предупреждает Пахаленко.

С учётом перелома тенденции к росту ставок, наметившегося с середины лета, можно с высокой вероятностью ожидать ускорения динамики рынка ипотеки во втором полугодии 2019-го, что позволит компенсировать небольшой провал первых шести месяцев, прогнозирует Михаил Доронкин из «НКР».