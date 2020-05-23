Индексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/b73d445a-9e5a-11ea-b60d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов 25 мая индекс Московской Биржи вырос на 0,3%, индекс РТС — на 0,6%.

По данным на 10:00 мск, индекс МосБиржи достиг отметки в 2718,72 пункта, индекс РТС вырос до 1195,96 пункта. Через восемь минут биржевые индексы продолжили рост: индекс МосБиржи увеличился до 2730,84 пункта (+0,8%), а индекс РТС — до 1202,4 пункта (+1,2%).

Как писал NEWS.ru, курс американского доллара снизился на открытии Московской Биржи до отметки в 71,53 рубля — на 0,15%. Курс евро опустился до 77,9 рубля — также на 0,2%. Доллар по состоянию на 10:05 мск продолжил снижение на 0,2% — до 71,49 рубля. Евро снижался на 0,4% — до 77,78 рубля.