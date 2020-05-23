Курс доллара снизился на открытии МосБиржи

https://static.news.ru/photo/ec99b4dc-9e58-11ea-9e91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курс американского доллара снизился на открытии Московской Биржи до отметки в 71,53 рубля — на 0,15%. Курс евро опустился до 77,9 рубля — также на 0,2%.

Доллар по состоянию на 10:05 мск продолжил снижение на 0,2% — до 71,49 рубля. Евро снижался на 0,4% — до 77,78 рубля.

Российский фондовый рынок открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3% — до 2718,72 пункта. РТС вырос на 0,6% — до 1195,96 пункта.

Как ранее писал NEWS.ru, 22 мая курс рубля усилил снижение на открытии торгов Московской Биржи. Как следует из данных торговой площадки, на 11:12 мск 22 мая доллар составил 72,07 рубля.