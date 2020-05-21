Курс рубля снова снизился вслед за обвалом нефтяных котировок

https://static.news.ru/photo/5754d6b8-8f21-11ea-9147-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Курс рубля усилил снижение на открытии торгов Московской биржи. Как следует из данных торговой площадки, на 11.12 мск 22 мая доллар составил 72,07 рубля.

Курс евро увеличился на 56 копеек и составил 78,26 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent упал на 5,66% — до 34,02 доллара за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минэкономразвития сформировало прогноз социально-экономического развития России со средним курсом 72,6 рубля за доллар в 2020 году. По прогнозу, в 2021 году курс американской валюты вырастет до 74,7 рубля, но в 2022–2023 годах будет снижаться, упав до 72,1 рубля.