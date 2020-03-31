https://static.news.ru/photo/210085d8-7326-11ea-9b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов 31 марта индекс МосБиржи вырос на 1,8%, РТС — на 2,6% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Согласно данным Московской Биржи на 10:00 мск, индекс МосБиржи достиг отметки в 2476,79 пункта, индекс РТС поднялся до 983,66 пункта. Курс доллара снизился на 0,31%, до 79,08 рубля, курс евро — на 0,72%, до 86,99 рубля.

Как писал NEWS.ru, Банк России продал на внутреннем рынке валюты на 13,3 млрд рублей. Это сделано в рамках упреждающих мер по снижению волатильности (колебания курса). 30 марта курс доллара на открытии МосБиржи превысил отметку в 80 рублей, а курс евро приближается к 89 рублям. Индекс МосБиржи на открытии торгов упал на 1,3%, индекс РТС — на 0,9%.