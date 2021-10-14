Госдума приняла в первом чтении закон о запрете списания соцвыплат

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о запрете списания социальных выплат в счёт погашения долгов граждан по потребительским кредитам. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что списание будет невозможно без получения дополнительного согласия заёмщика отдельно по каждой подобной выплате. Законопроект
Уточняется, что если ранее заёмщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней со дня списания потребовать вернуть свои деньги назад.
Ранее эксперты отметили необычный всплеск продаж смартфонов в третьем квартале этого года. По их мнению, интерес к девайсам вызван полученными от государства пособиями на детей, а также соцвыплатами пенсионерам и военнослужащим. Несмотря на то что в третьем квартале подъём продаж смартфонов является сезонным, в этом году показатели оказались выше прошлогодних. По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, активнее всего россияне