Госдума приняла в первом чтении закон о запрете списания соцвыплат

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о запрете списания социальных выплат в счёт погашения долгов граждан по потребительским кредитам. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что списание будет невозможно без получения дополнительного согласия заёмщика отдельно по каждой подобной выплате. Законопроект внесли на рассмотрение представители «Единой России».

Уточняется, что если ранее заёмщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней со дня списания потребовать вернуть свои деньги назад.