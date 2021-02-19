ФНС приготовилась к росту жалоб бизнеса

https://static.news.ru/photo/71c225d8-72aa-11eb-99d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФНС готовится пересмотреть подход к выявлению необоснованной налоговой выгоды и ожидает роста жалоб от бизнеса с просьбами пересчитать налоги. В связи с этим служба реформирует систему досудебного урегулирования споров.

В ближайшее время ФНС может частично пересмотреть подход к выявлению «необоснованной налоговой выгоды». Бизнес будет вправе рассчитывать на налоговую реконструкцию, если он не причастен к схемам и фирмам-однодневкам или не знал о таком характере деятельности контрагентов.

Это приведёт к росту жалоб налогоплательщиков, которые будут требовать пересмотра принятых решений. В связи с этим ведомство «создало платформу по досудебному урегулированию налоговых споров», сообщает РБК со ссылкой на пресс-служба ФНС.

Задача ФНС России — найти причину возникновения спора и устранить условия его возникновения, — говорится в сообщении.

В связи с этим ФНС меняет структуру своего управления досудебного урегулирования налоговых споров (УДУНС) — упраздняет ряд отделов и создаёт новые. Штат сотрудников управления предложено увеличить с 82 до 104 человек. В том числе создаётся отдел анализа и автоматизации процессов досудебного урегулирования споров и цифровизации причин возникновения споров.

Как писал NEWS.ru, налоговики начисляют налоги не с прибыли, а с выручки. Это приводит к тому, что бизнес вынужден платить суммы, которые превышают то, сколько он заработал. Количество актов налоговых проверок превышает количество обращений в суд, многие предприятия не доживают до рассмотрения.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обращался к правительству с просьбой устранить «карательные меры». Федеральная налоговая служба и премьер-министр Михаил Мишустин не поддерживают отмену налоговой реконструкции при наказании фирм-уклонистов.