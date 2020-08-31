ФНС планирует снизить объёмы обязательной отчётности для бизнеса

Федеральная налоговая служба совместно с другими ведомствами разрабатывает систему, которая позволит снизить административную нагрузку на представителей бизнеса в России.
В соответствии с поручением правительства <...> проводится работа по созданию цифровой аналитической платформы на основе административных данных различных ведомств, которая позволит сформировать систему оперативной статистики правительства, а также выстроить систему информационного обмена необходимыми первичными данными между ведомствами, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФНС.
Отмечается, что в этой разработке помимо ФНС принимают участие Минкомсвязи, Минфин, Росстат, Минэкономразвития и Пенсионный фонд России.
Новая система поможет значительно сократить объём запрашиваемой статистики и информации не только у бизнеса, но и у граждан, уточняет ФНС.
Ранее NEWS.ru сообщал со ссылкой на ФНС, что в России зарегистрировали миллион самозанятых граждан. С начала 2019 года самозанятые уплатили в казну 3,5 млрд рублей налогов.