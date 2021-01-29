Финансист рассказал, почему не стоит хранить сбережения «под матрасом»

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Хранение сбережений дома ведёт к их постепенному обесцениванию. Об этом рассказал финансист, управляющий активами крупного финансового холдинга Андрей Русецкий.

Он отметил, что даже долларовые накопления, хранящиеся «под матрасом», теряют в ценности не менее 1,5-2% ежегодно. При этом сумма банкнот и монет, которая была в обращении в 2020 год, по данным Банка России, выросла за последнее десятилетие на 26,4%.

Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота. В странах с низкой инфляцией данный эффект не так заметен, но даже наличность в долларах будет иметь отрицательную доходность на уровне 1,5-2% в год, — приводит слова Русецкого РИА Новости.

Эксперт пояснил, что возможность обойти инфляцию существует, если приобрести государственные облигации — безрисковые документы, которые торгуются с доходностью 4,5–5,5%. Но в долларах США они имеют доходность 0,2–1%, таким образом, инвестиции в валюте не помогут обогнать инфляцию.

Также специалист обратил внимание на обесценивание рубля относительно иностранных валют. Он назвал это важным фактом, поскольку на импорт приходится 30% товарооборота. Выходом в этом случае может быть приобретение акцией российских экспортёров, которые отыгрывают девальвацию.

Как ранее писал NEWS.ru, доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова рассказала, какой период может стать для рубля самым опасным. Он будет связан с введением санкций против России со стороны США. Главными рисками для российской валюты в наступившем году станут негативная геополитическая обстановка, изменяющиеся нефтяные котировки и другие факторы.