Европу пугают «Газпромом»: стоит ли ей бояться замёрзнуть

Россия сократила закачку газа в крупные хранилища Европы — транзит газа через Польшу в минувшие выходные снизился на треть. Тем временем стоимость газа для европейских потребителей взлетела до $500 за тысячу кубометров. Виновником происходящего назвали «Газпром», который отказался увеличивать поставки газа через Украину. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что это часть информационной кампании. Кому-то очень хочется доказать, что «Газпром» использует газ в качестве энергетического оружия. Но это лишь способ достигнуть главной цели — вынудить Германию добиться введения новых санкций ЕС против России.

«Газпром», являющийся крупнейшим поставщиком газа в Европу, сократил поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа. О этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкого оператора Gascade.

Так, 31 июля объём прокачки упал с 84 млн кубометров в сутки до 50 млн кубометров, а 1 августа увеличился лишь до 60 млн. По данным портала Gas Infrastructure Europe, с субботы (31 июля) «Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ) в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер). Отмечается, что обычно в выходные дни закачка газа растёт, поскольку снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный ресурс для направления газа в хранилища. И всё-таки в целом заполненность подземных хранилищ медленно, но верно растёт: в начале июля она составляла 48%, а по состоянию на 31 июля — 56,9%.

Однако СМИ отмечают, что в газовых хранилищах Европы сейчас наблюдается острый дефицит газа. Ситуацию осложняет нехватка СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже перевалили за $500 за тысячу кубов. Хотя некоторые посчитали, что всему виной «Газпром», который в очередной раз отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. Оператор газотранспортной системы Украины выставлял на аукцион дополнительные транзитные мощности в размере 63,7 млн кубометров в сутки, но они оказались полностью невостребованными.

Из-за нежелания увеличивать поставки топлива «Газпром» попал под каток критики со стороны европейских экспертов. Как отмечает издание Financial Times, на фоне растущего спроса и истощения хранилищ экспорт поставляемого «Газпромом» газа упал более чем на 20%. Это якобы и привело к резкому скачку цен, выведя их на показатель 2018 года.

«Шантаж по-газпромовски»

Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look press

Некоторые эксперты заявили, что действия «Газпрома» — это ни что иное как попытка давления на страны ЕС, чтобы те одобрили проект газопровода «Северный поток — 2». По мнению аналитика Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова, это не «Газпром» пытается добиться одобрения проекта, а его оппоненты пытаются доказать, что Россия в лице «Газпрома» использует газ в качестве энергетического оружия.

На самом деле «Газпром» более чем на четверть нарастил поставки газа в Европу, напоминает эксперт. Экспорт в страны дальнего зарубежья в первом полугодии вырос до 107,5 млрд кубометров, тем самым приблизившись к историческому рекорду (в 2018 году поставки достигали 108,9 млрд кубометров).

«Газпром» нарастил поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%). При этом в самой компании признают: в подземных хранилищах Европы запасы газа восстанавливаются «крайне медленно».

«Газпрому» необходимо закачать в российские подземные хранилища 61 млрд кубометров, это на 16 млрд , или на 35% больше, чем в доковидном 2019 году, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

ПХГ пустуют и в Западной Европе, но в приоритете находятся потребности заполнения их в России для внутренних нужд, — отмечает эксперт.

При этом все свои контрактные обязательства «Газпром» выполняет: он прокачивает через украинскую ГТС 109 млн кубометров в день по контракту и ещё 15 млн по сверхплановой брони. Что же до отказа бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, то здесь не всё зависит от «Газпрома», указывает Юшков.

На самом деле «Газпром» берёт необходимый объём газа на аукционе, а Украина проводит второй, третий. И так до бесконечности. Им важно, чтобы в конце концов «Газпром» отказался от участия, чтобы потом показать на него пальцем и заявить «смотрите, он шантажирует Европу». Мы сталкиваемся своего рода с информационной борьбой. Смысл как раз в том, чтобы доказать, что «Газпром» использует газ в качестве энергетического оружия. В этом случае Германии (согласно её договорённостям с США по «Северному потоку— 2») придётся добиваться введения санкций против России (по сути, против нового газопровода). Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Почему растут цены

Виктор Лисицын/Global Look Press

Рекордный всплеск цен на газ в Европе и Азии вызван вовсе не действиями «Газпрома», говорят эксперты. По словам Марка Гойхмана, главные причины — сочетание факторов растущего спроса и сокращения предложения в мире. Аномально жаркая погода в Европе и Азии требует роста производства электричества для кондиционеров, в том числе за счёт использования газа, отмечает аналитик.

Цена газа растёт на тех рынках, где на его конечную стоимость влияет объём поставок СПГ — сжиженного природного газа, продолжает Юшков. Это, в частности, британский газовый хаб NBP и голландский TTF. Дефицит СПГ и порождает эти ценовые скачки.

Именно в Британии и Нидерландах цена на газ держится на уровне $500 за тысячу кубов. Эти цифры пугают покупателей и привлекают журналистов. Однако там, где на стоимость влияют непосредственно трубопроводные поставки «Газпрома», цена на $100–150 ниже, — объясняет эксперт.

При этом, напоминает Юшков, «Газпром» поставляет газ и в вышеназванные Нидерланды, и даже Великобританию (по обменным операциям). Если бы поставки сократились по этим направлениям, «вот тогда было бы совсем всё плохо», добавляет он.

Во втором полугодии острота дисбаланса снизится, успокаивает Гойхман. Жара к осени спадёт, а производство газа на европейских месторождениях начнёт увеличиваться на фоне массовой вакцинации и ослабления последствий пандемии. Да и у «Газпрома» по мере наполнения российских газовых хранилищ будет больше ресурсов для поставок за рубеж. Всё это сможет несколько охладить рынок и привести к снижению цен. А вот на сколько, аналитики прогнозировать уже не берутся.