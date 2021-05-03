Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в РФ к концу 2021 года

https://static.news.ru/photo/70ea202c-ac7d-11eb-8f31-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень инфляции в России к началу 2022 года может составить от 4,3% до 5,3%. Такой прогноз дали эксперты, опрошенные «Известиями».

Издание отмечает , что максимальный прогноз на рост цен сделали аналитики ВТБ, а минимальный — в «Открытии». По мнению экспертов, динамика инфляции во многом будет зависеть от уровня внешних цен на продовольствие в долларовом выражении.

Уже летом мы сможем наблюдать резкое торможение роста цен, при условии сохранении курса рубля вблизи наблюдаемых уровней, — отметил старший экономист «Открытия» Максим Петроневич.

Замедлить инфляцию, считают специалисты, помогут меры Центробанка по денежно-кредитной политике. Ускорению же инфляции может поспособствовать восстановление потребительской активности.

В пользу сохранения высокой инфляции выступают рост цен на продовольствие и сырьё на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены, — подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Ранее стало известно, что инфляция в России к концу 2021 года составит 4%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, прийти к такому показателю позволят действия Центрального банка по нормализации денежно-кредитной политики. Всё это сработает, уверен Силуанов. Согласно прогнозам Росстата, по итогам текущего года инфляция составит 5,5–5,6%. Минэкономразвития же ожидает, что этот показатель будет равен 4,3%.