Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в РФ к концу 2021 года

Уровень инфляции в России к началу 2022 года может составить от 4,3% до 5,3%. Такой прогноз дали эксперты, опрошенные «Известиями».
Издание
Уже летом мы сможем наблюдать резкое торможение роста цен, при условии сохранении курса рубля вблизи наблюдаемых уровней, — отметил старший экономист «Открытия» Максим Петроневич.
Замедлить инфляцию, считают специалисты, помогут меры Центробанка по денежно-кредитной политике. Ускорению же инфляции может поспособствовать восстановление потребительской активности.
В пользу сохранения высокой инфляции выступают рост цен на продовольствие и сырьё на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены, — подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Ранее стало известно, что инфляция в России к концу 2021 года составит 4%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, прийти к такому показателю позволят действия Центрального банка по нормализации денежно-кредитной политики. Всё это сработает, уверен Силуанов. Согласно прогнозам Росстата, по итогам текущего года инфляция составит 5,5–5,6%. Минэкономразвития же ожидает, что этот показатель будет равен 4,3%.