Силуанов рассказал о замедлении темпов инфляции

https://static.news.ru/photo/d1a38b64-a9b3-11eb-bac8-96000091f725_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция в России к концу 2021 года составит 4%. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, прийти к такому показателю позволят действия Центрального банка по нормализации денежно-кредитной политики.

Всё это сработает, и мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению, и к концу года мы ожидаем выход инфляции на уровень 4%, может быть, плюс небольшие проценты, — сказал Силуанов.

Согласно прогнозам Росстата, по итогам текущего года инфляция составит 5,5–5,6%. Минэкономразвития же ожидает, что этот показатель будет равен 4,3%.

Ранее стало известно, что Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Замедление годовой инфляции прогнозируется только во втором полугодии 2021 года. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%. Кроме того, регулятор не исключает новых пиков показателя годовой инфляции в этом году.