На Западе заявили о победе России над инфляцией Bloomberg: Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией

Россия одержала долгожданную победу над инфляцией, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального банка РФ. В материале сказано, что в июне рост цен в России значительно замедлился после длительного периода крайне жесткой денежно-кредитной политики.

Отмечается, что, хотя годовой уровень инфляции остается на уровне 9,4%, что значительно превышает целевой показатель регулятора в 4%, текущий рост цен стал соответствовать этой цели. В связи с этим снижение ключевой ставки Центробанка может произойти раньше и быть существеннее, чем первоначально предполагалось. Сейчас эта ставка держится на высоком уровне 20%, что вызывает недовольство российского бизнеса, пишут авторы.

Ранее эксперты, опрошенные Центральным банком России, пересмотрели макроэкономические прогнозы, смягчив ожидания по ключевой ставке. Так, согласно данным аналитиков, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается на уровне 19,3% против предыдущего прогноза в 20%.

Финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин заявил, что Центробанк России может понизить ключевую ставку на 2% уже 25 июля, когда состоится заседание совета директоров регулятора. По его словам, решение будет зависеть от данных по инфляции за первую неделю июля и первое полугодие 2025 года.