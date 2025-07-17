Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 18:14

На Западе заявили о победе России над инфляцией

Bloomberg: Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия одержала долгожданную победу над инфляцией, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального банка РФ. В материале сказано, что в июне рост цен в России значительно замедлился после длительного периода крайне жесткой денежно-кредитной политики.

Отмечается, что, хотя годовой уровень инфляции остается на уровне 9,4%, что значительно превышает целевой показатель регулятора в 4%, текущий рост цен стал соответствовать этой цели. В связи с этим снижение ключевой ставки Центробанка может произойти раньше и быть существеннее, чем первоначально предполагалось. Сейчас эта ставка держится на высоком уровне 20%, что вызывает недовольство российского бизнеса, пишут авторы.

Ранее эксперты, опрошенные Центральным банком России, пересмотрели макроэкономические прогнозы, смягчив ожидания по ключевой ставке. Так, согласно данным аналитиков, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается на уровне 19,3% против предыдущего прогноза в 20%.

Финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин заявил, что Центробанк России может понизить ключевую ставку на 2% уже 25 июля, когда состоится заседание совета директоров регулятора. По его словам, решение будет зависеть от данных по инфляции за первую неделю июля и первое полугодие 2025 года.

Россия
Центробанк РФ
инфляция
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский назвал человека, способного «поставить на колени» Путина
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким режиссера Кары
Инвалидам лечили зубы без наркоза в одном регионе России
В российские магазины едва не завезли пельмени с антибиотиком
Украина скоро получит новые дальнобойные вооружения
Военэксперт ответил, кто был первым в проведении беспилотных штурмов
Медведев раскрыл, что должно измениться во всех КПП на границах России
В МИД России отреагировали на ультиматум Трампа
Россиянам объяснили, каким должен быть качественный сыр с плесенью
На Украине корги пыталась спасти хозяина от мобилизации
Медведев объяснил, какой должна быть миграционная политика в России
«Озверели»: Захарова не сдержалась после слов об убийстве солдат России
В Норвегии подсчитали, сколько времени нужно Путину для победы над Киевом
Юрист напомнила, в какое время можно отпускать детей одних на улицу
Секс-рабство для белых девочек: полиция Британии боится мигрантов-педофилов
На Западе заявили о победе России над инфляцией
На Украине узнали о втором гражданстве экс-министра обороны
«Пример расчеловечивания»: депутат о послании белгородцам на дроне ВСУ
«Вплоть до границ»: в Германии испугались ударов армии России
МИД заявил протест одной стране из-за участия в военных учениях ВС США
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.