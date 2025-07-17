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17 июля 2025 в 18:28

В МИД России отреагировали на ультиматум Трампа

Захарова: не стоит замерять изменения в позициях правительства США и Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не стоит замерять «в миллиметрах» изменения в позициях правительства США и главы Белого дома Дональда Трампа, так как это контрпродуктивно и абсолютно бесполезно, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 50-дневный ультиматум Москве от американского лидера. По ее словам, которые приводит ТАСС, из-за обилия заявлений с американской стороны они часто входят друг с другом в противоречие.

Считаю контрпродуктивным и абсолютно бесполезным замерять в миллиметрах, кто отходит от какой позиции, кто к ней приблизился в их контексте, в контексте их внутриамериканских заявлений, в том числе и на международную тему, потому что сделать это практически невозможно. Там такое количество заявлений. Они все входят в какой-то друг с другом иногда в диссонанс, иногда в противоречие, — поделилась Захарова.

Дипломат подчеркнула, что не стоит заниматься анализом всех этих заявлений. По ее мнению, российской стороне более важно анализировать и четко формулировать собственную позицию.

Ранее заявление Трампа прокомментировал и представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что президент России Владимир Путин, если захочет, может прокомментировать поставленный главой Белого дома ультиматум. По его словам, Кремль продолжает анализировать все, что сказал Трамп.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
ультиматум
Дональд Трамп
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