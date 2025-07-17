В МИД России отреагировали на ультиматум Трампа Захарова: не стоит замерять изменения в позициях правительства США и Трампа

Не стоит замерять «в миллиметрах» изменения в позициях правительства США и главы Белого дома Дональда Трампа, так как это контрпродуктивно и абсолютно бесполезно, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 50-дневный ультиматум Москве от американского лидера. По ее словам, которые приводит ТАСС, из-за обилия заявлений с американской стороны они часто входят друг с другом в противоречие.

Считаю контрпродуктивным и абсолютно бесполезным замерять в миллиметрах, кто отходит от какой позиции, кто к ней приблизился в их контексте, в контексте их внутриамериканских заявлений, в том числе и на международную тему, потому что сделать это практически невозможно. Там такое количество заявлений. Они все входят в какой-то друг с другом иногда в диссонанс, иногда в противоречие, — поделилась Захарова.

Дипломат подчеркнула, что не стоит заниматься анализом всех этих заявлений. По ее мнению, российской стороне более важно анализировать и четко формулировать собственную позицию.

Ранее заявление Трампа прокомментировал и представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что президент России Владимир Путин, если захочет, может прокомментировать поставленный главой Белого дома ультиматум. По его словам, Кремль продолжает анализировать все, что сказал Трамп.