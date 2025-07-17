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17 июля 2025 в 12:56

В Кремле отреагировали на угрозы Трампа

Песков: Путин может прокомментировать заявления Трампа при желании

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин, если захочет, может прокомментировать сделанные 14 июля главой Белого дома Дональдом Трампом заявления, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль продолжает анализировать все, что сказал Трамп.

Мы продолжаем анализировать эти заявления. Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает, — отметил Песков.

Ранее американские СМИ писали, что Россию нисколько не обеспокоил новый ультиматум Трампа, который отвел 50 дней на урегулирование конфликта на Украине с угрозой введения санкций в дальнейшем. Журналисты отмечают, что российские официальные лица также не продемонстрировали никаких признаков взволнованности.

До этого Трамп пообещал, что США введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если не будет достигнута договоренность по конфликту на Украине. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

Россия
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Дональд Трамп
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