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17 июля 2025 в 12:23

В США признали, что ультиматум Трампа не напугал Россию

NYT: Россию не волнует 50-дневный ультиматум Трампа по прекращению конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Россию нисколько не обеспокоил новый ультиматум президента США Дональда Трампа, который отвел 50 дней на урегулирование конфликта на Украине с угрозой введения санкций в дальнейшем, пишет американская газета The New York Times. Издание отмечает, что российские официальные лица также не продемонстрировали никаких признаков взволнованности.

Россия, судя по всему, не обеспокоена новым ультиматумом президента Трампа, направленным на прекращение конфликта на Украине, и не отступит от давней позиции, согласно которой она выдержит любые санкции и продолжит преследовать свои военные цели на Украине, несмотря на внешнее давление, — говорится в материале.

По данным газеты, российские политики выразили сомнения относительно планов Трампа, заявив, что обещанное им оружие для ВСУ вряд ли изменит реалии на поле боя. Некоторые также предположили, что американский лидер не сможет наказать покупателей российской нефти без резкого повышения мировых цен на нефть, что нанесет ущерб Соединенным Штатам и их западным союзникам.

Ранее издание The Hill писало, что Россия нанесла новый масштабный удар по Украине вопреки ультиматуму американского лидера Дональда Трампа об урегулировании конфликта за 50 дней. По оценке издания, в Москве в целом «проигнорировали эту угрозу» президента США.

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