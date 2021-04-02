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Эксперты рассказали о будущем российской экономики после пандемии

19:43, 02 апреля 2021 24
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация против коронавируса положительно скажется на росте российской экономики во второй половине 2021 года. С таким прогнозом выступили специалисты международного страховой компании Euler Hermes.

В прошлом году экономика РФ сократилась на 3,1% из-за глобального кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Снизились показатели внешнеторговой активности, но общее изменение реального ВВП оказалось не столь серьёзным.

По мнению экспертов, в текущем году рост реального ВВП достигнет 2,5%, что связано со второй волной пандемии. Но активная вакцинация населения и снижение темпов заболеваемости положительно отразятся на экономике уже во втором полугодии.

Как сообщал NEWS.ru, в Москве нашли спасение от возможных санкций со стороны западных стран, угрожающих российскому госдолгу. Выступить его покупателями при новых размещениях могут кредитные организации из России.

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