Эксперты предсказали рост курса рубля в январе 2022 года

Российские эксперты и инвестиционные аналитики предсказывают, что курс российской валюты в январе должен укрепиться, об этом сообщает агентство ПРАЙМ. Эксперты также ожидают рост отечественного рынка акций.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс МосБиржи вырастет в январе на 1,6%, до 3849 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 3,3%, до 1648 пунктов, — сообщает ПРАЙМ.

По мнению аналитика Александра Погорелова, январь 2022-го может оказаться позитивным для мировых фондовых рынков в целом.

Выходящая макростатистика и первые данные корпоративной отчетности с большой долей вероятности будут лучше ожиданий. Как следствие, фондовые индексы обновят исторические максимумы, — полагает Погорелов.

Эксперты также считают, что негативно на рынки может повлиять распространение «омикрон»-штамма. Однако последние новости показывают, что штамм пока оказывается не настолько опасным, как предсказывалось.

Волнения по поводу «омикрон»-штамма коронавируса отступают на фоне сообщений о его меньшей опасности, хотя и большей способности к распространению. Для сырьевых площадок это также хорошие новости, поскольку риск снижения спроса в текущем году пока не подтверждается, — добавляет Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

Ранее сообщалось, что застройщики в России ожидают сильное повышение цен на недвижимость в новом году, цена за квадратный метр может вырасти в среднем на 15%. Среди основных причин для подорожания выделяют несколько факторов — высокая инфляция, дефицит рабочих, подорожание земли, рост стоимости строительных материалов и снижение предложения.